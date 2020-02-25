Рецепт чудової закуски з крабовими паличками

З крабових паличок можна приготувати безліч смачних і ситних страв.

FoodOboz пропонує спробувати незвичайну святкову закуску з яєць і крабових паличок.

Для цієї страви потрібно спекти яєчні млинці і загорнути в них начинку із зелені і крабових паличок. Особливий смак таким рулетам надає часниковий соус.

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Така закуска ідеально підходить на обід і вечерю, а також для святкового меню. Її перевагами є простота в приготуванні і незабутній смак!

Детальний рецепт таких рулетиків читайте тут: Яєчні млинці з начинкою з крабових паличок .

Яєчні млинці з начинкою

Варто відзначити, що яєчні млинці будуть дуже смачними і з іншими начинками – м'ясом, грибами, овочами.

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