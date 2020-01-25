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Рецепт чудової картоплі з салом і часником в духовці

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При бажанні урізноманітнити ваше домашнє меню, спробуйте приготувати для своїх близьких картоплю з салом в духовці.

Рецепт чудової картоплі з салом і часником в духовці

Багато господинь вважають, що у цій страві немає нічого особливого, проте така точка зору є помилковою, адже картопля з салом володіє неймовірним смаком, а для її приготування вам знадобиться всього лише два основних інгредієнта.

Картопля, яку можна подавати як на обід, так і на вечерю, стане справжньою окрасою вашого столу і обов'язково порадує вашу сім'ю.

FoodOboz докладно і покроково розповість вам, як приготувати найсмачнішу і неймовірну картоплю з салом за цим посиланням.

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