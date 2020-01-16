Рецепт чудового вівсяного печива на швидкоруч

Корисна і смачна випічка існує! Мова про вівсяне печиво без цукру, яке ми будемо готувати сьогодні.

FoodOboz пропонує вашій увазі швидкий і дуже простий рецепт медового печива з вівсяними пластівцями на сметані.

З найпростіших продуктів всього за півгодини можна приготувати чудовий десерт до чаю. Щоб печиво вийшло розсипчастим і ніжним, слід масло кімнатної температури з'єднати з медом, а вже після вмішувати його в тісто.

Детальний рецепт з відео доступний за посиланням: Вівсяне печиво з медом.

Вівсяне печиво з медом

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