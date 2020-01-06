Рецепт чудового тертого пирога нашвидкоруч

Святковий десерт у вигляді розсипчастого тертого пирога з найніжнішою сирною начинкою нікого не залишить байдужим.
FoodOboz знайшов кращий рецепт цього смаколика, на приготування якого не потрібно витрачати багато часу.
Ідеальне поєднання інгредієнтів робить такий пиріг повноправним конкурентом чізкейка! Подбайте також про те, щоб тертого пирога вийшло багато, адже його розметуть зі столу за лічені хвилини.
Щоб начинка в нашому десерті була кремовою і однорідною, сир слід збити блендером.
Детальний рецепт з відео дивіться за посиланням: Пісочний тертий пиріг з сиром.
Пісочний тертий пиріг з сиром
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