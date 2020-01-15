Рецепт чудового салату з печінкою тріски

Якщо ви шукаєте рецепт страви, яка приємно здивує гостей, то салат з додаванням печінки тріски – саме те, що потрібно.

FoodOboz пропонує приготувати незвичайний шарований салат з оригінальним смаком, який, окрім іншого, досить корисний.

У печінці тріски є маса повноцінних білків, важливі для організму амінокислоти, вітаміни А, С, В і D, фолієва кислота, а також цей продукт - джерело мікроелементів, таких як кальцій, цинк, йод, фосфор, залізо тощо.

Печінка тріски

Для балансу смаку в нашому салаті використовуються рис і свіжі огірочки, а при подачі радимо його прикрасити особливим чином.

Простий рецепт цієї чудової страви читайте за посиланням: Салат з рисом і печінкою тріски.

Салат з рисом і печінкою тріски.

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