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Рецепт чудового салату з буряком та огірками

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Дуже смачний та апетитний салат з кубиками вареного буряка стане прикрасою будь-якого святкового столу.

FoodOboz пропонує скуштувати незвичайний овочевий салат з оселедцем, який за смаком нагадує знамениту "Шубу", при цьому готується набагато простіше, та ще й виглядає приголомшливо!

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Крім буряків, моркви і картоплі в цьому салаті є солоні огірочки, вони надають готовій страві особливий, незрівнянний смак.

Спробуйте цей салат одного разу, він стане вашим улюбленим.

Рецепт страви доступний за посиланням: Салат "Шуба" по-новому.

Салат "Шуба" по-новому

Салат "Шуба" по-новому

Раніше FoodOboz публікував:

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