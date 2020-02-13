Рецепт чудового салату з буряком та огірками

Дуже смачний та апетитний салат з кубиками вареного буряка стане прикрасою будь-якого святкового столу.
FoodOboz пропонує скуштувати незвичайний овочевий салат з оселедцем, який за смаком нагадує знамениту "Шубу", при цьому готується набагато простіше, та ще й виглядає приголомшливо!
Крім буряків, моркви і картоплі в цьому салаті є солоні огірочки, вони надають готовій страві особливий, незрівнянний смак.
Спробуйте цей салат одного разу, він стане вашим улюбленим.
Рецепт страви доступний за посиланням: Салат "Шуба" по-новому.
Салат "Шуба" по-новому
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