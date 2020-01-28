Рецепт чудового рибного салату з плавленим сирком

Звичний рибний салат виходить неймовірно ніжним і апетитним, якщо замість звичайного твердого сиру використовувати плавлений.

FoodOboz пропонує незвичайний варіант улюбленої "Мімози" з використанням плавлених сирків.

Яку рибу обрати для салату "Мімоза"

Залежно від особистого смаку можна зупинити вибір на будь-який рибній консерві в маслі або у власному соку.

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Але ідеальними і перевіреними є наступні: сайра, горбуша, тріска, лосось і тунець.

Рецепт ніжної "Мімози" з плавленим сиром доступний за цим посиланням.

"Мімоза" з плавленим сиром

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