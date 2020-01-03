Рецепт чудового простого салату французької кухні

Холодна пора року - саме той час, коли варто балувати себе ситними та поживними стравами, зокрема, салатом "Нісуаз".

FoodOboz пропонує його класичний рецепт.

Зауважимо, що "Нісуаз" - дуже відомий салат, який, за основною версією, прийшов з французької кухні (хоча дехто вважає його батьківщиною Італію).

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Для приготування цієї страви на всю сім'ю потрібно буквально півгодини часу і заздалегідь подбати про покупку всіх необхідних продуктів.

Зокрема, потрібний свіжий тунець, яйця, оливкова олія, мед, помідори та інші овочі, а також спеції. "Нісуаз" можна доповнити і більш пікантними інгредієнтами, але і в своїй класичній, більш економній версії він повен білків, корисних жирів, клітковини і вітамінів, які так потрібні організму взимку.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт салату "Нісуаз" за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт фантастично смачного салату "Шанхай" з ананасами.

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