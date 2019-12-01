Рецепт чудового печива на Новий рік 2020

Важко уявити собі святкування Нового року без традиційного святкового печива.

FoodOboz пропонує рецепт, як легко і просто приготувати імбирне печиво.

Відзначається, що саме такий десерт визнано одним з головних символів новорічних свят мало не по всьому світу, - його люблять як дорослі, так і діти, при цьому, він ще і дуже легко готується.

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В цілому весь процес приготування імбирного печива займає лічені хвилини, повинно вистачити приблизно 15 хвилин разом з випічкою. Найбільше зусиль потрібно для вирізання печива потрібної форми.

Після приготування за бажанням можна прикрасити печиво за смаком, використавши присипку або глазур.

Дивіться список необхідних продуктів і покроковий рецепт імбирного печива за цим посиланням.

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