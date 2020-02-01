Рецепт чудового м'ясного пирога з фото

Яскравим прикладом нехитрих і простих, але в той самий час дуже смачних і універсальних страв є пироги.
FoodOboz пропонує рецепт чудового пирога з фаршем і грибами.
Зауважимо, що для такої страви потрібні дуже прості продукти, більшість з яких напевно вже є на кухні, - овочі, м'ясний фарш, яйця, борошно, трохи кефіру і спецій.
Всього потрібно близько години для отримання готового гарячого і дуже смачного м'ясного пирога, при цьому, готувати його так просто, що впорається навіть новачок.
Список і пропорції інгредієнтів, а також покроковий рецепт пирога з фаршем і грибами з фото процесу приготування дивіться за цим посиланням.
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