Рецепт чудового італійського блюда з фаршем

Якщо хочеться нагодувати всю сім'ю і гостей чимось смачним і ситним, саме час згадати про таке італійське блюдо як каннеллоні.

FoodOboz пропонує його рецепт з фаршем та сиром.

Відзначається, що в італійській кухні каннеллоні - це листи, які пізніше згортають в пасту, в той час як готова довга паста великого діаметра називається манікотті, що можна перевести як "муфточки" або "рукави".

В Україні і Росії обидва слова використовуються для позначення одного блюда, яке представляє собою макаронні трубочки, наповнені м'ясною начинкою і запечені в духовці.

Приготувати таку страву не дуже складно, і з нашими простими інструкціями будь-хто зможе з цим впоратися. Готові каннеллоні дуже апетитні, смачно пахнуть і обов'язково вразять Ваших рідних.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт приготування каннеллоні з фото процесу за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт чудових колдунів з фаршем та цибулею.

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