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Рецепт чудового грузинського супу зі свининою

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Найпопулярніший грузинський суп – харчо – має багато варіацій, які дуже популярні в усьому світі.

FoodOboz пропонує приготувати пряний і ситний харчо на свинині за перевіреним простим рецептом.

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Для такої страви знадобиться приправа Хмелі-Сунелі (її можна купити в будь-якому продуктовому магазині) і волоські горіхи.

Свинину можна вибрати будь-яку, на ваш смак, суп вийде дуже смачним в будь-якому випадку.

Про те, як приготувати цю грузинську страву, читайте в нашому покроковому рецепті з відео за наступним посиланням: Харчо з рисом і свининою.

Суп харчо

Суп харчо

Раніше FoodOboz публікував рецепт кращих ледачих голубців в підливі.

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