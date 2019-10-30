Рецепт чудового грузинського салату

З приходом холодів і завершенням сезону овочів як ніколи актуальні поживні салати.

FoodOboz пропонує вам рецепт класичного грузинського салату "Тбілісі".

Відзначається, що в це блюдо входить м'ясо, бобові, горіхи, а також овочі і приправи, через що він містить досить багато корисних жирів і білків, які так необхідні в осінньо-зимовий період.

Хоча калорійність "Тбілісі" більша, ніж у більшості інших салатів, він може зійти за повноцінний прийом їжі і відмінно наситити організм без шкоди для фігури.

На приготування декількох порцій страви відразу для всієї родини необхідно всього півгодини, і з нашими простими інструкціями приготувати його зможе навіть кулінар-початківець.

Дивіться повний список продуктів і рецепт салату "Тбілісі" за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт, як приготувати смачне, поживне і дуже ніжне куряче рагу з куркою чахохбілі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся