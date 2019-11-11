Рецепт чудового грецького салату

Для осінньо-зимового меню важко придумати більш доречної поживної страви з овочами, ніж грецький салат.

FoodOboz пропонує Вам класичний рецепт його приготування.

Якщо ж оригінальний смак страви вже приївся, дивіться, як приготувати пікантний грецький салат по-особливому за цим посиланням.

Для грецького салату потрібно не так багато продуктів, - свіжі овочі, маслини, трошки сиру і середземноморських спецій, які, швидше за все, знайдуться на будь-якій кухні.

Новини Рецепт напрочуд смачної страви з гарбузом і буряком

З приготуванням цієї страви навіть недосвідчений кулінар впорається буквально за 20 хвилин, а порції вистачить для трапези на двох осіб (якщо потрібно нагодувати більше людей, то можна просто взяти більшу кількість продуктів).

Правильні пропорції інгредієнтів і покроковий рецепт приготування класичного грецького салату дивіться тут.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт дивовижного салату з грушею і хамоном.

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