Рецепт чудових сирних пончиків нашвидкоруч

Апетитні солодкі пончики з рум'яною хрусткою скоринкою виходять з найпростіших продуктів.
На замішування тіста знадобляться лічені хвилини, залишиться підсмажити наші пончики в рафінованій рослинній олії.
Готова випічка – чудовий десерт до чаю і кави. А діти люблять наминати такі пончики з молоком.
Подавати готовий десерт можна з медом, шоколадом, сметаною, джемом, або просто присипавши цукровою пудрою.
Рецепт страви від FoodOboz читайте за посиланням: Сирні пончики в паніровці.
Сирні пончики в паніровці
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