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Рецепт чудових сирних пончиків нашвидкоруч

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Апетитні солодкі пончики з рум'яною хрусткою скоринкою виходять з найпростіших продуктів.

На замішування тіста знадобляться лічені хвилини, залишиться підсмажити наші пончики в рафінованій рослинній олії.

Готова випічка – чудовий десерт до чаю і кави. А діти люблять наминати такі пончики з молоком.

Подавати готовий десерт можна з медом, шоколадом, сметаною, джемом, або просто присипавши цукровою пудрою.

Рецепт страви від FoodOboz читайте за посиланням: Сирні пончики в паніровці.

Сирні пончики в паніровці

Сирні пончики в паніровці

Раніше FoodOboz публікував:

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