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Рецепт чарівного десерту на швидку руку

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Завжди є попит на прості і смачні способи нагодувати домашніх і гостей чимось смачненьким, зокрема, десерти і випічку.

FoodOboz пропонує оптимальний рецепт тірамісу.

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Рецепт, як приготувати найсмачніший сніданок за 5 хвилин

Відзначається, що десерт цей прийшов в світову кухню з Італії, але швидко адаптувався і набув популярності, - і дійсно, адже всього за півгодини можна отримати чудове солодке блюдо на десерт, не витрачаючи при цьому багато зусиль або якихось особливих продуктів.

Традиційно, необхідно приготувати пару яєць, сир, цукрову пудру, какао, каву і печиво.

Дивіться пропорції інгредієнтів і покроковий рецепт тірамісу з фото процесу приготування за цим посиланням.

Рецепт чарівного десерту на швидку руку

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачного чизкейка в мультиварці.

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