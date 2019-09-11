Рецепт божественно смачного соусу з кабачків

Неперевершеним доповненням до багатьох страв вашого столу стане дуже смачний соус з кабачків песто.

Класичний і найбільш поширений варіант приготування цього соусу ми пропонуємо залишити в стороні - акцентуємо нашу увагу на унікальному рецепті.

У разі правильного дотримання повного алгоритму приготування, ви гарантовано отримаєте по-справжньому смачний і ароматний соус з кабачків, яким можна приправити безліч страв.

Всього 5-10 хвилин вашого часу, заздалегідь підготовлені інгредієнти і гарний настрій допоможуть вам приготувати ідеальне песто.

OBOZREVATEL. Smak радить вам докладно ознайомитися з покроковим рецептом і ключовими інгредієнтами для приготування божественно смачного соусу песто з кабачків за цим посиланням.

Раніше ми розповідали, як приготувати універсальний соус для пасти, піци, а також котлет.

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