Рецепт ароматного "Сациві" з курки

Національна страва Грузії "Сациві" готується з птиці, тушкованої в густому і ароматному горіховому соусі.
Вважається повноцінною їжею, а не доповненням до інших страв.
Найчастіше в "Сациві" використовується поєднання волоських горіхів з куркою і певним набором спецій, притаманних грузинській кухні.
Як приготувати це традиційну грузинську страву, читайте в простому рецепті від FoodOboz за посиланням: Сациві з курки.
Сациві з курки
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