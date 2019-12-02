Рецепт ароматного "Сациві" з курки

Національна страва Грузії "Сациві" готується з птиці, тушкованої в густому і ароматному горіховому соусі.

Вважається повноцінною їжею, а не доповненням до інших страв.

Найчастіше в "Сациві" використовується поєднання волоських горіхів з куркою і певним набором спецій, притаманних грузинській кухні.

Як приготувати це традиційну грузинську страву, читайте в простому рецепті від FoodOboz за посиланням: Сациві з курки.

Сациві з курки

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