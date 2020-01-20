Рецепт ароматного бюджетного печива на швидку руку

Найпростішим способом побалувати себе і своїх близьких чимось смачненьким до чаю є різномасте печиво.

FoodOboz пропонує рецепт швидкого і смачного печива з родзинками.

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Відзначається, що для цієї випічки потрібен мінімум бюджетних інгредієнтів, і майже всі вони напевно знайдуться на будь-якій кухні - головне, заздалегідь подбати про наявність родзинок в потайничках.

Печиво дуже просте в приготуванні, не вимагає довгого стояння перед плитою, але має приголомшливий аромат і ніжний смак. Так, воно може стати паличкою-виручалочкою в ледачі вечора або на випадок несподіваного приходу гостей.

Дивіться весь список продуктів і покроковий рецепт печива з родзинками за цим посиланням.

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