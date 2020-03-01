Рецепт апетитного і наваристого пісного супу

Пісні страви можуть бути дуже смачними і ситними, і рецептом саме такого супу ми поспішаємо поділитися з вами.

FoodOboz пропонує скуштувати дуже простий грибний суп з овочами, який готується менш ніж за півгодини.

У нашому рецепті використовуються печериці, але їх можна замінити іншими грибами на ваш смак.

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Гриби для супу

Після того, як пісний грибний суп готовий, йому слід дати настоятися ще деякий час, тоді смаки і аромати всіх інгредієнтів поєднуватися в єдине ціле і результат буде чудовим!

Відеорецепт такої пісної страви доступний за посиланням: Грибний суп з печериць.

Грибний суп з печериць

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