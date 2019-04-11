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Редиска: найкращі рецепти на сезон-2019

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Вже зовсім скоро ми зможемо насолоджуватися весняними салатами зі свіжих овочів. Один з головних і перших інгредієнтів – редиска вже дозріває на городах і плантаціях у фермерів. В Україну цей овоч поставляють з різних країн, що дає можливість спробувати різні сорти і смаки редиски. Найкраще вживати в їжу свіжу редиску, до того ж вона чудово поєднується з іншими овочами, зеленню і яйцями. Вона хороша як в салатах, так і в закусках, ну й окрошка без редиски не окрошка.

Редиска: найкращі рецепти на сезон-2019

Редиску можна додавати і в страви з морепродуктами. Наприклад, вон додасть нотку свіжості в шаровий салат з крабовими паличками і підкреслить смак огірка, зеленої цибулі і моркви. Класичний рецепт шарового салату з крабовими паличками нітрохи не гірше. Обов'язково спробуйте приготувати.

Ось ще кілька рецептів страв з редиски:

1.Салат з редиски по-болгарськи.

Візьміть 70 г. редиски і наріжте її тонкими скибочками. Далі додайте подрібнений солодкий перець червоного кольору, кріп, зелену цибулю, 3-4 перепелиних яйця і нарізаний тонкими скибочками варений яловичий язик. Потім все перемішайте, посоліть і заправте оливковою олією.

Більше рецептів салатів на нашому сайті.

2. Весняний суп з редискою.

Інгредієнти: бульйон – 0,5 л., Креветки – 100 гр., Куряче філе – 100 гр., Цибуля – 0,5 шт., Редиска – 6 шт., Салат-латук – 80 гр., імбир, перець червоний мелений , лимон – за смаком. У бульйон додаємо подрібнений перець, сік лимона і шматочки імбиру. Подрібнюємо цибулю (на півкільця) і салат і додаємо креветки, редиску і філе ріжемо скибочками. Викладаємо в тарілку і заливаємо бульйоном.

Більше рецептів супів на нашому сайті.

3.Чіпси з редиски.

Це точно щось новеньке! Миємо редиску і нарізаємо тонкими кільцями. Далі кладемо в невелику каструлю, заливаємо водою і варимо ще 4-5 хвилин після кипіння. Потім відкидаємо на друшляк. Розігріваємо олію у фритюрниці. Кидаємо кільця редиски в киплячу олію і обсмажуємо приблизно 8-10 хвилин до коричневого кольору. Обсмажені чіпси кладемо на паперову серветку, щоб вона ввібрала зайвий жир. Перед подачею посолити.

Редиска: найкращі рецепти на сезон-2019

4. Консервована редиска.

Інгредієнти: редиска – 1,5 кг., Кріп – 1 пучок, рослинна олія – 15 ст. ложок, лавровий лист – 5-7 шт., перець чорний запашний (горошок) – 1 ч. ложка, вода – 1 л., сіль – 4 ч. ложки, оцет 6% – 100 мл., гіркий стручковий перець – 1 шт . Редиску можна консервувати половинками, кільцями або смужками. Промийте кріп і редиску. Дрібно наріжте кріп. У мисці змішайте редиску і кріп. Рослинную олію добре нагрійте, а потім остудіть. Поставте на плиту каструлю з водою доведіть до кипіння і посоліть. Додайте дрібно нарізаний гіркий перець (можна не різати, якщо редиску консервуєте цілою або половинками). Кип'ятіть протягом 10 хвилин. Після цього остудіть суміш і влийте оцет. В простерилізовані сухі банки влийте по три столові ложки рослинної олії, викладіть редиску із зеленню і залийте гарячим маринадом. Простерилизуйте банки протягом 12-20 хвилин і закатайте прокип'яченими кришками.

5. Запечена редиска.

Дуже цікава страва, яка точно варта того, щоб хоч раз її спробувати. Інгредієнти: редиска свіжа – 200 гр., Оливкова олія, сіль, перець і чебрець сушений – за смаком. Добре промийте редиску і дайте їй обсохнути. Викладіть редиску в миску, збризніть оливковою олією, додайте сіль, перець і сушений чебрець. Перемішайте, щоб редиска добре просочилася спеціями. Потім викладіть редиску на деко і поставте в духовку, заздалегідь розігріту до 200 градусів. Запікати потрібно приблизно 10-15 хвилин, в залежності від розміру редиски. В процесі, кожні 3-4 хвилини перевертайте редиску, щоб не обгоріла і рівномірно запеклася з усіх боків.

Редиска: найкращі рецепти на сезон-2019

6. Рагу зі спаржі, редиски і квасолі.

Інгредієнти: цибуля-порей – 3 шт. (тонко нарізані білі і світло-зелені частини), оливкова олія – 1 ст. ложка, сіль – 1 ч. ложка, спаржа – 240 гр., зелена квасоля – 180 гр., редиска – 8 шт. (розрізана на 4 частини), гірчиця – 1 ч. ложка, вершкове масло – 1 ст. ложка, зелень – 1 ст. ложка. Спочатку нагрійте олію у великій сковороді на середньому вогні. Додайте цибулю-порей і сіль, обсмажуйте до 2 хвилин, поки цибуля не стане м'якою. Додайте спаржу і залийте водою. Варіть на повільному вогні під кришкою протягом 2 хвилин. Додайте квасолю і редиску, накрийте кришкою і кип'ятіть на повільному вогні протягом 2 хвилин.

Більше рецептів овочевих рагу вже на нашому сайті.

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