Рапани по-венеціанськи: рецепт від шеф-кухаря

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.
Своїм фірмовим рецептом в Youtube поділився шеф-кухар Марко Черветті.
РАПАНИ ПО-ВЕНЕЦІАНСЬКИ
Інгрідієнти
часник - 3 зубчики,
петрушка - 3 гр,
рапани свіжі - 400 гр,
оливкова олія - 50 гр,
томатна паста - 350 гр,
біле вино - 150 гр,
сіль - за смаком.
Приготування
Часник чистимо і чавимо ножем. Ставимо на плиту сотейник, наливаємо в нього оливкову олію. Як тільки-но олія нагріється, відправляємо в неї часник. Обсмажуємо часник протягом 2-3 хвилин і відправляємо в сотейник рапанів. Вливаємо біле вино. Додаємо свіжу петрушку. Все перемішуємо і випаровуємо вино протягом 5-7 хвилин.
Додаємо томатну пасту, перемішуємо, зменшуємо вогонь до мінімуму. Додаємо сіль за смаком. Тушкуємо страву не менше години. Перед подачею страву поливаємо оливковою олією і посипаємо свіжою зеленню.
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