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Рапани по-венеціанськи: рецепт від шеф-кухаря

1.4т
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OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Своїм фірмовим рецептом в Youtube поділився шеф-кухар Марко Черветті.

Рапани по-венеціанськи: рецепт від шеф-кухаря

РАПАНИ ПО-ВЕНЕЦІАНСЬКИ

Інгрідієнти

  • часник - 3 зубчики,

  • петрушка - 3 гр,

  • рапани свіжі - 400 гр,

  • оливкова олія - 50 гр,

  • томатна паста - 350 гр,

  • біле вино - 150 гр,

  • сіль - за смаком.

Приготування

Часник чистимо і чавимо ножем. Ставимо на плиту сотейник, наливаємо в нього оливкову олію. Як тільки-но олія нагріється, відправляємо в неї часник. Обсмажуємо часник протягом 2-3 хвилин і відправляємо в сотейник рапанів. Вливаємо біле вино. Додаємо свіжу петрушку. Все перемішуємо і випаровуємо вино протягом 5-7 хвилин.

Додаємо томатну пасту, перемішуємо, зменшуємо вогонь до мінімуму. Додаємо сіль за смаком. Тушкуємо страву не менше години. Перед подачею страву поливаємо оливковою олією і посипаємо свіжою зеленню.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

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Читайте всі новини по темі "живлення" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування продукти
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