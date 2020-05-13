Рахіт та депресія: чим загрожує нестача одного з найважливіших вітамінів

Брак одного з найважливіших вітамінів може стати причиною для розвитку ряду серйозних захворювань.

Про це в соцмережі Facebook написав лікар-дієтолог Сергій Антонюк.

Вітамін D має надходити до нас в достатній кількості з їжею і синтезуватися в результаті впливу на шкіру сонячних променів. "З огляду на те, що ми живемо в широтах, де не так багато сонячних днів, як хотілося б, і харчуємося часто незбалансованою за вітамінним складом їжею, дефіцит вітамінів - не рідкість. Не всі можуть дозволити собі поїхати на відпочинок до сонячних країв. А ті , хто їздять, часто не можуть цим компенсувати практично щоденне перебування в офісі, де явно недостатня кількість ультрафіолетових променів", - зазначив лікар.

Для чого нам вкрай необхідний вітамін D?

Вітамін D:

бере участь у виробленні серотоніну – гормону радості,

відповідає за імунітет, активуючи Т – кілери,

відповідальний за всмоктування в тонкому кишківнику кальцію і вбудовування його в білкову матрицю кістки у вигляді хімічної сполуки кальцію – гідроксиапатиту,

бере участь в синтезі тестостерону.

Дефіцит вітаміну D може мати такі зовнішні прояви:

постійно поганий настрій, апатія, депресивні стани,

часті простудні захворювання,

ламкі кістки, особливо у жінок в період менопаузи,

карієс,

рахіт у дітей,

ожиріння у чоловіків.

"При наявності вищеописаних проблем, треба зробити аналіз крові і визначити рівень вітаміну D в крові. При вираженому дефіциті можливо його поповнення медикаментозним методом. Але тоді треба контролювати рівень кальцію в крові, враховувати наявність піску в нирках, оскільки безконтрольний медикаментозний процес в цьому випадку часто призводить до утворення каменів", - зазначив дієтолог, нагадавши при цьому, що немає протипоказань на вживання продуктів з високим вмістом цього вітаміну. Це печінка тріски, скумбрія, оселедець, лосось.

Звичайно, необхідно враховувати наявність солі в цих продуктах. Для тих, хто контролює свою вагу, безсумнівно, необхідно контролювати кількість вживання цих продуктів через високу калорійність. За словами лікаря, важливо також частіше бувати на вулиці, піддаючись впливу ультрафіолетових променів, максимально ловити дні влітку, звичайно ж, не доводячи шкіру до обгорання.

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