П'ять рецептів дуже смачних салатів з огірками

Літні огірочки – ідеальне доповнення до будь-якого салату - ситного, легкого, вітамінного або пікантного.

Пропонуємо вам ТОП-5 рецептів найсмачніших салатів з огірками, які стануть прикрасою будь-якого святкового столу або просто ідеальним доповненням для сімейного обіду і вечері.

1. Салат з печінкою і огірками

Це гостре блюдо з огірками і смаженою печінкою точно сподобається всім. Крім того, це дуже оригінальний салат, про який мало хто знає.

Як приготувати смачний і поживний салат з печінкою і огірками читайте за цим посиланням.

Салат з печінкою і огірками

2. Салат з креветками і огірком

Такий салат вразить усіх своїм свіжим смаком. Таке унікальне блюдо приготувати дуже просто, шукайте детальний покроковий рецепт з фото тут: Огірковий салат з креветками.

Салат з креветками і огірком

3. Салат з крабовими паличками і огірком

Секретом цієї ситної страви є вибір свіжих крабових паличок перевіреного виробника. Тоді салат вийде ніжним, ароматним і дуже смачним. Крім огірків і крабових паличок знадобляться варені яйця і ще один секретний інгредієнт.

Про те, як приготувати салат з крабовими паличками і огірком, читайтеза цим посиланням.

Салат з крабовими паличками і огірком

4. Салат з язиком і огірком

Смачний салат з вареного язика і огірочків – просто знахідка для гурманів.

Така страва одночасно є і легкою і ситною. У його складі немає майонезу, а смак вас обов'язково приємно здивує!

В якості заправки для нього використовується особливий соус.

Про те, як приготувати таку страву читайте тут: Салат з язиком і огірком

5. Салат з кальмарами і огірком

Ще одне дуже вдале поєднання – огірки і кальмари. Такий салат подається на великому блюді або порційно, і точно сподобається всім.

Докладний покроковий рецепт сатату з огірків і кальмарів шукайте за цим посиланням.

Салат з кальмарами і огірком

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