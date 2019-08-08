П'ять рецептів дуже смачних салатів з огірками

Літні огірочки – ідеальне доповнення до будь-якого салату - ситного, легкого, вітамінного або пікантного.
Пропонуємо вам ТОП-5 рецептів найсмачніших салатів з огірками, які стануть прикрасою будь-якого святкового столу або просто ідеальним доповненням для сімейного обіду і вечері.
1. Салат з печінкою і огірками
Це гостре блюдо з огірками і смаженою печінкою точно сподобається всім. Крім того, це дуже оригінальний салат, про який мало хто знає.
Як приготувати смачний і поживний салат з печінкою і огірками читайте за цим посиланням.
Салат з печінкою і огірками
2. Салат з креветками і огірком
Такий салат вразить усіх своїм свіжим смаком. Таке унікальне блюдо приготувати дуже просто, шукайте детальний покроковий рецепт з фото тут: Огірковий салат з креветками.
Салат з креветками і огірком
3. Салат з крабовими паличками і огірком
Секретом цієї ситної страви є вибір свіжих крабових паличок перевіреного виробника. Тоді салат вийде ніжним, ароматним і дуже смачним. Крім огірків і крабових паличок знадобляться варені яйця і ще один секретний інгредієнт.
Про те, як приготувати салат з крабовими паличками і огірком, читайтеза цим посиланням.
Салат з крабовими паличками і огірком
Смачний салат з вареного язика і огірочків – просто знахідка для гурманів.
Така страва одночасно є і легкою і ситною. У його складі немає майонезу, а смак вас обов'язково приємно здивує!
В якості заправки для нього використовується особливий соус.
Про те, як приготувати таку страву читайте тут: Салат з язиком і огірком
5. Салат з кальмарами і огірком
Ще одне дуже вдале поєднання – огірки і кальмари. Такий салат подається на великому блюді або порційно, і точно сподобається всім.
Докладний покроковий рецепт сатату з огірків і кальмарів шукайте за цим посиланням.
Салат з кальмарами і огірком
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