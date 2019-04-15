П'ять рецептів а-ля "Гра Престолів" 8 сезон, щоб дивитися було смачніше

Всі фанати завмерли в очікуванні фінального сезону найпопулярнішого серіалу людства. Більшість вже зробили свої ставки на те, хто виживе або помре в останньому сезоні. Якщо дивитися серіал ви вже готові саме час приготувати щось смачне для перегляду. Ділимося з вами рецептами страв, які ви точно бачили в серіалі, але не знали, як приготувати:

1. Смажена курка Пса

Складові:

3 частини курки (можна з шкірою)

1/3 склянки борошна

1 ч. ложка паприки

1/4 ч. ложки свіжомеленого чорного перцю

1/3 склянки олії

Смажена курка покривається приправленою сумішшю з борошна, а потім запікається ще раз до повного приготування. Розтопіть масло на пательні, потім покладіть курку, щоб створити ароматне, хрустке покриття. Розмір курки і кількість панірування можна збільшувати.

1. Зберіть всі інгредієнти.

2. Нагрійте духовку до 425 ° C.

3. У неглибокій мисці змішайте борошно, паприку, сіль та перець.

4. Помістіть курку в суміш з борошна, провертаючи, щоб покрити ретельно. Або змішайте борошно і приправи в паперовому або пластиковому пакеті для зберігання продуктів. Додавайте шматочки курки і струсіть, щоб покрити повністю.

5. Покладіть масло в неглибоку форму для випічки; помістіть в попередньо нагріту духовку. Коли масло розтане, викладіть курку на деко в один шар шкірою вниз.

6. Запікайте 30 хвилин, переверніть і запікайте ще 15 хвилин або до тих пір, поки курка не приготується.

Більше рецептів страв з курки на нашому сайті.

2. Лимонні тістечка Санси

Важливо забрати яйця й молоко з холодильника за годину або дві до випікання, щоб вони встигли нагрітися до кімнатної температури. Потім нагрійте попередньо духовку і пергаментний папір у формі для випічки (папір повинен добре поміститися в формі). Далі збийте яйця в міксері або у великій мисці до утворення густої маси. Перекладіть яєчні білки в окрему миску, а потім збийте жовтки, цукор і воду до блідо-жовтого кольору. Додайте розтоплене вершкове масло і ваніль, перемішайте до отримання однорідної маси. Змішайте борошно, потім додайте цедру лимона і сік лимона та збийте до отримання однорідної маси. Далі повільно додавайте молоко, продовжуючи змішувати тісто. Нарешті, акуратно додайте яєчні білки, але не повністю. В кінці тісто буде з грудочками, але це нормально. Вилийте рідке тісто в готову форму для випічки і запікайте. Після випічки дайте охолонути до кімнатної температури, а потім злегка накрийте і поставте в холодильник на 4-12 годин. Не кладіть теплий пиріг в холодильник, інакше може утворитися конденсат і зіпсувати губчастий шар пирога. Зверху можна прикрасити зацукрованим лимоном і збитими вершками.

Більше рецептів випічки і десертів на нашому сайті.

3. Відкритий сніданок безликих

Складові:

¾ склянки оливкової олії

1 стебло свіжого розмарину

8-10 гілочок свіжого чебрецю

1 зубчик часнику, вичавлений

кошерна сіль

4 скибочки білого хліба

4 яйця

¼ сиров'яленої копченої шинки, тонко нарізаної

3 ст. ложки кленового сиропу

мелений чорний перець

1. Нагрійте духовку до 400 ° C.

2. У невелику каструлю на середньому вогні додайте масло, розмарин, гілочки чебрецю, часник і дрібку солі. Нагрівайте поки часник не стане коричневим, а чебрець хрустким. Процідіть масло та покладіть чебрець на тарілку з паперовим рушником. Викиньте розмарин та часник, але залиште масло.

3. Змастіть маслом одну сторону кожного шматка хліба і покладіть їх змащеною маслом стороною вгору на дротяну решітку, вбудовану в деко з боків. На іншу дротяну решітку покладіть смужки шинки і полийте верхню частину кожної кленовим сиропом. Випікайте в духовці, поки тости та шинка не стануть золотистими і хрусткими, близько 10 хвилин.

4. Тим часом приготуйте яйця. У деко з антипригарним покриттям на середньому вогні додайте кілька столових ложок оливкової олії, що залишилася. Розбийте кожне яйце на сковороді та смажте до тих пір, поки не приготується велика частина білка, близько 4 хвилин. Посипте сіллю і меленим або двома перцями, потім зменшіть вогонь і накрийте кришкою до готовності, жовтки смажте ще близько 2 хвилин.

5. Щоб зібрати бутерброди: розподіліть столову ложку виноградного желе на змащеній маслом стороні кожного шматка хліба. Вершина з декількома смужками, згорнутими по шинці, яйцю і декількома гілочками збереженого смаженого чебрецю. Прикрасьте тертим сиром Пармезан.

4. Рулет на зубочистці

Складові:

500 г. м'ясного фаршу (яловичина, індичка, курка)

¾ нарізаного кубиками перцю (жовтий, червоний, зелений)

¼ склянки цибулі

1/3 чашки хлібних крихт

2 великих яйця

1/4 чайної ложки меленого перцю

1 ст. ложка соусу Ворчестер

2 або 3 зубчики часнику, дрібно порубати

Томатний топінг (за бажанням)

2 ст. ложки кетчупу

2 ст. ложки томатного соусу

1. Нагрійте духовку до 375 ° C. Залийте достатню кількість олії, щоб покрити дно в кожній формі для випікання. Якщо використовуєте жирне м'ясо масло вам не знадобиться.

2. Змішайте всі інгредієнти м'ясного рулету в мисці. Змішайте кетчуп і томатний соус разом і відкладіть.

3. Утворіть кульки трохи більші м'яча для гольфу із суміші з м'ясного рулету. Візьміть зубочистку (бажано брати великі) і проштовхніть її через середину, але не вставляйте її до кінця. Акуратно помістіть в кожну форму. Уважно стежте за тим, щоб рулети не згоріли.

4. Запікайте їх до 25 хвилин. Вийміть їх і покладіть томатну суміш зверху кожного "м'ясного рулету". Поставте їх назад в духовку на 10 хвилин. Якщо ви хочете без соусу просто запікайте їх 35 хвилин. Наверх можна покласти також картопляне пюре або ваш улюблений сир.

Більше рецептів страв з яловичини, індички і курки на нашому сайті.

5. Сангрія Джофрі

Складові:

2 750-мл. пляшки саке Джунмай

4 мандарини (або інших цитрусових), очищених

3 груші Бартлетт, нарізані скибочками

24 мл. звареного імбирно-пряного чаю, розділеного

16 мл. свіжого лимонного соку, розділеного

8 мл. грушевого бренді (наприклад, St. George або Clear Creek)

1. Змішайте грушу і мандарини в скляній банці з саке і додайте 2 мл. лимонного соку (щоб груша не потемніла). Залиште на 24 години.

2. Приготуйте чай (купіть в магазині або зробіть чай з висушеного кореня імбиру та гвоздики). Додайте 16 мл. чаю до фруктово-ягідної суміші, залиште.

3. Змішайте 8 мл. чаю, що залишився з цукром, щоб отримати імбирний сироп.

4. Додайте імбирний сироп і грушевий бренді до фруктово-ягідної суміші і добре перемішайте.

5. Додайте 8 мл. лимонного соку, помішуючи і додаючи більше до смаку.

6. Охолодіть і подавайте з льодом.

Більше рецептів напоїв на нашому сайті.

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