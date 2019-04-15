Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
Головна Блоги

/Кулінарні новини

П'ять рецептів а-ля "Гра Престолів" 8 сезон, щоб дивитися було смачніше

498Читати матеріал російською

Всі фанати завмерли в очікуванні фінального сезону найпопулярнішого серіалу людства. Більшість вже зробили свої ставки на те, хто виживе або помре в останньому сезоні. Якщо дивитися серіал ви вже готові саме час приготувати щось смачне для перегляду. Ділимося з вами рецептами страв, які ви точно бачили в серіалі, але не знали, як приготувати:

1. Смажена курка Пса

П'ять рецептів а-ля "Гра Престолів" 8 сезон, щоб дивитися було смачніше

Складові:

3 частини курки (можна з шкірою)

1/3 склянки борошна

1 ч. ложка паприки

1/4 ч. ложки свіжомеленого чорного перцю

1/3 склянки олії

Смажена курка покривається приправленою сумішшю з борошна, а потім запікається ще раз до повного приготування. Розтопіть масло на пательні, потім покладіть курку, щоб створити ароматне, хрустке покриття. Розмір курки і кількість панірування можна збільшувати.

1. Зберіть всі інгредієнти.

2. Нагрійте духовку до 425 ° C.

3. У неглибокій мисці змішайте борошно, паприку, сіль та перець.

4. Помістіть курку в суміш з борошна, провертаючи, щоб покрити ретельно. Або змішайте борошно і приправи в паперовому або пластиковому пакеті для зберігання продуктів. Додавайте шматочки курки і струсіть, щоб покрити повністю.

5. Покладіть масло в неглибоку форму для випічки; помістіть в попередньо нагріту духовку. Коли масло розтане, викладіть курку на деко в один шар шкірою вниз.

6. Запікайте 30 хвилин, переверніть і запікайте ще 15 хвилин або до тих пір, поки курка не приготується.

Більше рецептів страв з курки на нашому сайті.

2. Лимонні тістечка Санси

П'ять рецептів а-ля "Гра Престолів" 8 сезон, щоб дивитися було смачніше

Важливо забрати яйця й молоко з холодильника за годину або дві до випікання, щоб вони встигли нагрітися до кімнатної температури. Потім нагрійте попередньо духовку і пергаментний папір у формі для випічки (папір повинен добре поміститися в формі). Далі збийте яйця в міксері або у великій мисці до утворення густої маси. Перекладіть яєчні білки в окрему миску, а потім збийте жовтки, цукор і воду до блідо-жовтого кольору. Додайте розтоплене вершкове масло і ваніль, перемішайте до отримання однорідної маси. Змішайте борошно, потім додайте цедру лимона і сік лимона та збийте до отримання однорідної маси. Далі повільно додавайте молоко, продовжуючи змішувати тісто. Нарешті, акуратно додайте яєчні білки, але не повністю. В кінці тісто буде з грудочками, але це нормально. Вилийте рідке тісто в готову форму для випічки і запікайте. Після випічки дайте охолонути до кімнатної температури, а потім злегка накрийте і поставте в холодильник на 4-12 годин. Не кладіть теплий пиріг в холодильник, інакше може утворитися конденсат і зіпсувати губчастий шар пирога. Зверху можна прикрасити зацукрованим лимоном і збитими вершками.

Більше рецептів випічки і десертів на нашому сайті.

3. Відкритий сніданок безликих

П'ять рецептів а-ля "Гра Престолів" 8 сезон, щоб дивитися було смачніше

Складові:

¾ склянки оливкової олії

1 стебло свіжого розмарину

8-10 гілочок свіжого чебрецю

1 зубчик часнику, вичавлений

кошерна сіль

4 скибочки білого хліба

4 яйця

¼ сиров'яленої копченої шинки, тонко нарізаної

3 ст. ложки кленового сиропу

мелений чорний перець

1. Нагрійте духовку до 400 ° C.

2. У невелику каструлю на середньому вогні додайте масло, розмарин, гілочки чебрецю, часник і дрібку солі. Нагрівайте поки часник не стане коричневим, а чебрець хрустким. Процідіть масло та покладіть чебрець на тарілку з паперовим рушником. Викиньте розмарин та часник, але залиште масло.

3. Змастіть маслом одну сторону кожного шматка хліба і покладіть їх змащеною маслом стороною вгору на дротяну решітку, вбудовану в деко з боків. На іншу дротяну решітку покладіть смужки шинки і полийте верхню частину кожної кленовим сиропом. Випікайте в духовці, поки тости та шинка не стануть золотистими і хрусткими, близько 10 хвилин.

4. Тим часом приготуйте яйця. У деко з антипригарним покриттям на середньому вогні додайте кілька столових ложок оливкової олії, що залишилася. Розбийте кожне яйце на сковороді та смажте до тих пір, поки не приготується велика частина білка, близько 4 хвилин. Посипте сіллю і меленим або двома перцями, потім зменшіть вогонь і накрийте кришкою до готовності, жовтки смажте ще близько 2 хвилин.

5. Щоб зібрати бутерброди: розподіліть столову ложку виноградного желе на змащеній маслом стороні кожного шматка хліба. Вершина з декількома смужками, згорнутими по шинці, яйцю і декількома гілочками збереженого смаженого чебрецю. Прикрасьте тертим сиром Пармезан.

4. Рулет на зубочистці

Складові:

500 г. м'ясного фаршу (яловичина, індичка, курка)

¾ нарізаного кубиками перцю (жовтий, червоний, зелений)

¼ склянки цибулі

1/3 чашки хлібних крихт

2 великих яйця

1/4 чайної ложки меленого перцю

1 ст. ложка соусу Ворчестер

2 або 3 зубчики часнику, дрібно порубати

Томатний топінг (за бажанням)

2 ст. ложки кетчупу

2 ст. ложки томатного соусу

1. Нагрійте духовку до 375 ° C. Залийте достатню кількість олії, щоб покрити дно в кожній формі для випікання. Якщо використовуєте жирне м'ясо масло вам не знадобиться.

2. Змішайте всі інгредієнти м'ясного рулету в мисці. Змішайте кетчуп і томатний соус разом і відкладіть.

3. Утворіть кульки трохи більші м'яча для гольфу із суміші з м'ясного рулету. Візьміть зубочистку (бажано брати великі) і проштовхніть її через середину, але не вставляйте її до кінця. Акуратно помістіть в кожну форму. Уважно стежте за тим, щоб рулети не згоріли.

4. Запікайте їх до 25 хвилин. Вийміть їх і покладіть томатну суміш зверху кожного "м'ясного рулету". Поставте їх назад в духовку на 10 хвилин. Якщо ви хочете без соусу просто запікайте їх 35 хвилин. Наверх можна покласти також картопляне пюре або ваш улюблений сир.

Більше рецептів страв з яловичини, індички і курки на нашому сайті.

5. Сангрія Джофрі

П'ять рецептів а-ля "Гра Престолів" 8 сезон, щоб дивитися було смачніше

Складові:

2 750-мл. пляшки саке Джунмай

4 мандарини (або інших цитрусових), очищених

3 груші Бартлетт, нарізані скибочками

24 мл. звареного імбирно-пряного чаю, розділеного

16 мл. свіжого лимонного соку, розділеного

8 мл. грушевого бренді (наприклад, St. George або Clear Creek)

1. Змішайте грушу і мандарини в скляній банці з саке і додайте 2 мл. лимонного соку (щоб груша не потемніла). Залиште на 24 години.

2. Приготуйте чай (купіть в магазині або зробіть чай з висушеного кореня імбиру та гвоздики). Додайте 16 мл. чаю до фруктово-ягідної суміші, залиште.

3. Змішайте 8 мл. чаю, що залишився з цукром, щоб отримати імбирний сироп.

4. Додайте імбирний сироп і грушевий бренді до фруктово-ягідної суміші і добре перемішайте.

5. Додайте 8 мл. лимонного соку, помішуючи і додаючи більше до смаку.

6. Охолодіть і подавайте з льодом.

Більше рецептів напоїв на нашому сайті.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані