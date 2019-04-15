П'ять рецептів а-ля "Гра Престолів" 8 сезон, щоб дивитися було смачніше

Всі фанати завмерли в очікуванні фінального сезону найпопулярнішого серіалу людства. Більшість вже зробили свої ставки на те, хто виживе або помре в останньому сезоні. Якщо дивитися серіал ви вже готові саме час приготувати щось смачне для перегляду. Ділимося з вами рецептами страв, які ви точно бачили в серіалі, але не знали, як приготувати:
1. Смажена курка Пса
Складові:
3 частини курки (можна з шкірою)
1/3 склянки борошна
1 ч. ложка паприки
1/4 ч. ложки свіжомеленого чорного перцю
1/3 склянки олії
Смажена курка покривається приправленою сумішшю з борошна, а потім запікається ще раз до повного приготування. Розтопіть масло на пательні, потім покладіть курку, щоб створити ароматне, хрустке покриття. Розмір курки і кількість панірування можна збільшувати.
1. Зберіть всі інгредієнти.
2. Нагрійте духовку до 425 ° C.
3. У неглибокій мисці змішайте борошно, паприку, сіль та перець.
4. Помістіть курку в суміш з борошна, провертаючи, щоб покрити ретельно. Або змішайте борошно і приправи в паперовому або пластиковому пакеті для зберігання продуктів. Додавайте шматочки курки і струсіть, щоб покрити повністю.
5. Покладіть масло в неглибоку форму для випічки; помістіть в попередньо нагріту духовку. Коли масло розтане, викладіть курку на деко в один шар шкірою вниз.
6. Запікайте 30 хвилин, переверніть і запікайте ще 15 хвилин або до тих пір, поки курка не приготується.
Більше рецептів страв з курки на нашому сайті.
2. Лимонні тістечка Санси
Важливо забрати яйця й молоко з холодильника за годину або дві до випікання, щоб вони встигли нагрітися до кімнатної температури. Потім нагрійте попередньо духовку і пергаментний папір у формі для випічки (папір повинен добре поміститися в формі). Далі збийте яйця в міксері або у великій мисці до утворення густої маси. Перекладіть яєчні білки в окрему миску, а потім збийте жовтки, цукор і воду до блідо-жовтого кольору. Додайте розтоплене вершкове масло і ваніль, перемішайте до отримання однорідної маси. Змішайте борошно, потім додайте цедру лимона і сік лимона та збийте до отримання однорідної маси. Далі повільно додавайте молоко, продовжуючи змішувати тісто. Нарешті, акуратно додайте яєчні білки, але не повністю. В кінці тісто буде з грудочками, але це нормально. Вилийте рідке тісто в готову форму для випічки і запікайте. Після випічки дайте охолонути до кімнатної температури, а потім злегка накрийте і поставте в холодильник на 4-12 годин. Не кладіть теплий пиріг в холодильник, інакше може утворитися конденсат і зіпсувати губчастий шар пирога. Зверху можна прикрасити зацукрованим лимоном і збитими вершками.
Більше рецептів випічки і десертів на нашому сайті.
3. Відкритий сніданок безликих
Складові:
¾ склянки оливкової олії
1 стебло свіжого розмарину
8-10 гілочок свіжого чебрецю
1 зубчик часнику, вичавлений
кошерна сіль
4 скибочки білого хліба
4 яйця
¼ сиров'яленої копченої шинки, тонко нарізаної
3 ст. ложки кленового сиропу
мелений чорний перець
1. Нагрійте духовку до 400 ° C.
2. У невелику каструлю на середньому вогні додайте масло, розмарин, гілочки чебрецю, часник і дрібку солі. Нагрівайте поки часник не стане коричневим, а чебрець хрустким. Процідіть масло та покладіть чебрець на тарілку з паперовим рушником. Викиньте розмарин та часник, але залиште масло.
3. Змастіть маслом одну сторону кожного шматка хліба і покладіть їх змащеною маслом стороною вгору на дротяну решітку, вбудовану в деко з боків. На іншу дротяну решітку покладіть смужки шинки і полийте верхню частину кожної кленовим сиропом. Випікайте в духовці, поки тости та шинка не стануть золотистими і хрусткими, близько 10 хвилин.
4. Тим часом приготуйте яйця. У деко з антипригарним покриттям на середньому вогні додайте кілька столових ложок оливкової олії, що залишилася. Розбийте кожне яйце на сковороді та смажте до тих пір, поки не приготується велика частина білка, близько 4 хвилин. Посипте сіллю і меленим або двома перцями, потім зменшіть вогонь і накрийте кришкою до готовності, жовтки смажте ще близько 2 хвилин.
5. Щоб зібрати бутерброди: розподіліть столову ложку виноградного желе на змащеній маслом стороні кожного шматка хліба. Вершина з декількома смужками, згорнутими по шинці, яйцю і декількома гілочками збереженого смаженого чебрецю. Прикрасьте тертим сиром Пармезан.
4. Рулет на зубочистці
Складові:
500 г. м'ясного фаршу (яловичина, індичка, курка)
¾ нарізаного кубиками перцю (жовтий, червоний, зелений)
¼ склянки цибулі
1/3 чашки хлібних крихт
2 великих яйця
1/4 чайної ложки меленого перцю
1 ст. ложка соусу Ворчестер
2 або 3 зубчики часнику, дрібно порубати
Томатний топінг (за бажанням)
2 ст. ложки кетчупу
2 ст. ложки томатного соусу
1. Нагрійте духовку до 375 ° C. Залийте достатню кількість олії, щоб покрити дно в кожній формі для випікання. Якщо використовуєте жирне м'ясо масло вам не знадобиться.
2. Змішайте всі інгредієнти м'ясного рулету в мисці. Змішайте кетчуп і томатний соус разом і відкладіть.
3. Утворіть кульки трохи більші м'яча для гольфу із суміші з м'ясного рулету. Візьміть зубочистку (бажано брати великі) і проштовхніть її через середину, але не вставляйте її до кінця. Акуратно помістіть в кожну форму. Уважно стежте за тим, щоб рулети не згоріли.
4. Запікайте їх до 25 хвилин. Вийміть їх і покладіть томатну суміш зверху кожного "м'ясного рулету". Поставте їх назад в духовку на 10 хвилин. Якщо ви хочете без соусу просто запікайте їх 35 хвилин. Наверх можна покласти також картопляне пюре або ваш улюблений сир.
Більше рецептів страв з яловичини, індички і курки на нашому сайті.
5. Сангрія Джофрі
Складові:
2 750-мл. пляшки саке Джунмай
4 мандарини (або інших цитрусових), очищених
3 груші Бартлетт, нарізані скибочками
24 мл. звареного імбирно-пряного чаю, розділеного
16 мл. свіжого лимонного соку, розділеного
8 мл. грушевого бренді (наприклад, St. George або Clear Creek)
1. Змішайте грушу і мандарини в скляній банці з саке і додайте 2 мл. лимонного соку (щоб груша не потемніла). Залиште на 24 години.
2. Приготуйте чай (купіть в магазині або зробіть чай з висушеного кореня імбиру та гвоздики). Додайте 16 мл. чаю до фруктово-ягідної суміші, залиште.
3. Змішайте 8 мл. чаю, що залишився з цукром, щоб отримати імбирний сироп.
4. Додайте імбирний сироп і грушевий бренді до фруктово-ягідної суміші і добре перемішайте.
5. Додайте 8 мл. лимонного соку, помішуючи і додаючи більше до смаку.
6. Охолодіть і подавайте з льодом.
Більше рецептів напоїв на нашому сайті.
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