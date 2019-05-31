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П'ять несподіваних продуктів, які призводять до ожиріння, і їх замінники

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Багато людей не підозрюють, що звичайні продукти можуть викликати утворення жирового прошарку на животі (щоб уникнути цього, зокрема, можна замінити перероблене м'ясо на юшку з лосося).

Про це сіднейський дієтолог, автор книги з питань харчування і продуктів Лі Холмс розповіла Daily Mail.

Відзначається, що багато людей їдять повні цукру пресовані в батончики мюслі на сніданок, щоб не витрачати зайвий час на приготування, внаслідок чого у них спостерігаються сплески цукру в крові і росте живіт.

Замість готових сніданків і батончиків радять їсти авокадо, мононасичених жири в якому будуть перешкоджати порушенням в обміні речовин.

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П'ять несподіваних продуктів, які призводять до ожиріння, і їх замінники

Багато цукру міститься і в фруктових соках, виробники яких вводять людей в оману їх нібито корисністю. Так, навіть несолодкий фруктовий сік містить приблизно настільки до ж цукру, як і кока-кола.

Замість них краще віддати перевагу трав'яному і м'ятному чаю.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak рецепти смачних і корисних напоїв, якими можна замінити фруктові соки.

П'ять несподіваних продуктів, які призводять до ожиріння, і їх замінники

Організму важко переробляти транс-жири, насичені жири і жири омега-6, - вони містяться в переробленому м'ясі, салямі, беконі, кукурудзяній, соєвій і соняшниковій олії.

Замість цих видів жирів краще вживати в їжу омега-3, джерелом якого є риба, лосось, лляне масло і насіння Чіа.

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П'ять несподіваних продуктів, які призводять до ожиріння, і їх замінники

Алкогольні напої містять порожні калорії і перешкоджають спалюванню жиру, тому, хоча келих вина не зашкодить, зловживання алкоголем може серйозно перешкодити схудненню.

Випивку краще замінити на трав'яний чай, а також більше вживати в їжу овочів.

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П'ять несподіваних продуктів, які призводять до ожиріння, і їх замінники

Набагато більше людей, ніж можна було б подумати, мають проблеми з переварюванням лактози, через що мають в кишечнику нездорову мікрофлору, дисбаланс шкідливих бактерій.

Так, на час схуднення краще виключити молочні продукти і сир на користь місо, квашеної капусти, органічного йогурту.

П'ять несподіваних продуктів, які призводять до ожиріння, і їх замінники

Крім іншого, дивіться на OBOZREVATEL.Smak, які продукти потрібно вживати в їжу якомога більше всім, хто хоче прожити довше.

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