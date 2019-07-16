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П'ять кращих салатів з кукурудзою

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Середина літа – сезон корисної, солодкої і ароматної кукурудзи, їсти її можна просто вареною, але буде набагато смачніше, якщо приготувати салат з кукурудзи по одному з наших перевірених рецептів.

Кукурудза є інгредієнтом безлічі різних страв. SmakОboz підібрав для своїх читачів Топ-5 кукурудзяних салатів на будь-який смак.

Салат з кукурудзою без майонезу

Смачна і корисна страва, яку дуже легко приготувати. Для цього салату до кукурудзи потрібно додати огірки, зелень і особливу заправку.

Детальний рецепт з фото читайте за цим посиланням: Салат з кукурудзою без майонезу.

Салат з кукурудзою без майонезу

Салат з кукурудзою без майонезу

Салат з грибами і кукурудзою

Ситна і поживна страва з кукурудзи, яєць і смажених грибочків. Також в цьому салаті є мариновані огірки, покроковий рецепт салату з грибами і кукурудзою читайте тут.

Салат з грибами і кукурудзою

Салат з грибами і кукурудзою

Салат з язиком і кукурудзою

У цій ситній страві всього чотири інгредієнти, готується вона дуже просто, а її смак вас приємно здивує. Детальний рецепт шукайте за посиланням: Салат з язиком і кукурудзою.

Салат з язиком і кукурудзою

Салат з язиком і кукурудзою

Салат з кукурудзою і крабовими паличками

Поєднання варених яєць, кукурудзи і крабових паличок - звичне і давно всім полюбилося. Єдиний нюанс, який варто врахувати – обирайте якісні крабові палички перевірених виробників, тоді результат завжди буде бездоганним.

Як приготувати смачний салат з кукурудзою і крабовими паличками – дивіться за цим посиланням.

Салат з кукурудзою і крабовими паличками

Салат з кукурудзою і крабовими паличками

Салат з сухариками і кукурудзою

Хрусткий, ароматний і ситний салат з кукурудзи і шинки з додаванням сухариків – це те, чого ви ще не куштували, але обов'язково повинні приготувати!

Простий рецепт цього смачного салату читайте за посиланням: Салат з сухариками і кукурудзою.

Салат з сухариками і кукурудзою

Салат з сухариками і кукурудзою

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