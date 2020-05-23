Просто вимити і нарізати буде недостатньо: Як правильно заморозити спаржу

Для того, щоб правильно заморозити спаржу, треба знати декілька важливих нюансів, які забезпечать збереження поживних властивостей цього делікатесу.

В першу чергу, спаржу необхідно вимити, перебрати, обрізати всі зіпсовані частини.

Всю вимиту спаржу нарізаємо на шматочки зручної довжини.

Перекладаємо нарізану спаржу в металевий друшляк і опускаємо його в каструлю з киплячою водою.

Накриваємо каструлю кришкою і бланшируємо спаржу протягом 4 хвилин.

Через три хвилини виймаємо друшляк з киплячої води і відразу ж опускаємо в миску з крижаною водою. Бажано, щоб в цій воді були шматочки льоду.

Коли спаржа охолоне, виймаємо друшляк з води і даємо воді стекти.

Перекладаємо спаржу в контейнер, щільно закриваємо кришку і прибираємо контейнер в морозильну камеру.

Як використовувати заморожену спаржу

Заморожену спаржу не варто попередньо розморожувати, оскільки вона втратить і колір, і смак. Спаржу можна відварити або потушкувати, з овочами, але класти її в сотейник чи в каструлю потрібно в замороженому вигляді і ніяк інакше.

Якщо ви хочете, щоб ваша спаржа після варки тримала форму і була злегка хрусткою, відварюйте її в воді з додаванням дрібкики солі і чайної ложки цукру. Заморожену спаржу варто варити не більше 10 хвилин, після чого вода має бути злита. Відварену спаржу можна використовувати при приготуванні різних страв, починаючи від овочевих омлетів до запіканок.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.