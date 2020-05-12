Просто і смачно: рецепт незвичайної панна-котти

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепт полуничної панна-котти.

ПОЛУНИЧНА ПАННА-КОТТА

Інгрідієнти

полуниця - 350 гр,

вершки 33% - 150 гр,

цукор - 100 гр,

желатин - 7 гр,

ванільний екстракт - 5 мл,

м'ята - 2 гілочки

Приготування

Желатин заливаємо холодною кип'яченою водою і залишаємо набрякати. Вимиті і висушені ягоди перебиваємо занурювальним блендером до консистенції пюре. Ягідне пюре переливаємо в сотейник, додаємо цукор і ставимо на плиту на середній вогонь. Помішуючи, доводимо до кипіння і даємо покипіти одну-дві хвилини.

У каструлю наливаємо вершки, додаємо ванільний екстракт і м'яту. Доводимо до кипіння. З'єднуємо вершкову масу і ягідне пюре, перемішуємо і додаємо желатин. Знову добре перемішуємо. Розливаємо нашу полуничну панна-котту у форми і відправляємо застигати в холодильник на три-чотири години.

Лікар-дієтолог Ольга Набока

"Все було б добре, якби не цукор. Відмінне поєднання полуниця + вершки. Цукор раджу замінити на "Стевію" або "Єритрит". Без цукру – відмінний перекус в першу половину дня навіть при схудненні".

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