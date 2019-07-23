Простий рецепт, як смачно приготувати гриб-парасольку, з фото

У червні починається сезон збору досить цікавих грибів-парасольок, які можна, як і інші гриби, дуже смачно готувати разом з картоплею в духовці.

OBOZREVATEL.Smak приготував прості покрокові інструкції з приготування цієї страви.

Варто зауважити, що даний вид грибів відноситься до сорту шампіньонових і, хоча вони за зовнішнім виглядом сильно схожі на деякі види поганок, їх смакові якості визнано відмінними, деякі навіть вважаються делікатесними.

Так, лише деякі ризикують збирати гриби-парасольки, лише досвідчені грибники і гурмани, які точно знають, як не переплутати їх зі шкідливими двійниками.

Гриби-парасольки починають рости вже з червня місяця і трапляються в самих різних місцевостях, починаючи від лісових хащ і закінчуючи просторими луками.

Що примітно, не потрібно сильно мудрувати, щоб легко і смачно приготувати гриби-парасольки, їх можна використовувати в кулінарії як звичайні печериці.

Дивіться детальний покроковий рецепт приготування грибів з картоплею в духовці за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak писав, як можна смачно і просто приготувати на вечерю курочку.

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