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Простий рецепт, як приготувати смачний вівсяномлинець на сніданок

2.2т
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Складно розраховувати на продуктивний і насичений день без поживного та смачного сніданку.

FoodOboz пропонує рецепт вівсяномлинця з шоколадом і бананом.

Відзначається, що у любителів здорового способу життя давно популярні різні варіації млинців з вівсянки. Якщо використовувати великі пластівці не швидкого приготування, то таке блюдо дійсно буде куди кориснішим за традиційні млинці.

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Вегани теж можуть готувати вівсяномлин, замінивши яйця на банани, перемелене насіння з водою або крохмаль.

На приготування солодкого і смачного млинчика потрібно всього близько 20 хвилин, а заряд енергії дозволить добре себе почувати ще дуже довго.

Дивіться покроковий рецепт вівсяномлинця на сніданок з фото за цим посиланням.

Простий рецепт, як приготувати смачний вівсяномлинець на сніданок

Якщо ж Ви не прихильник здорового харчування, раніше FoodOboz публікував рецепт повноцінного, дуже ситного і смачного сніданку.

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