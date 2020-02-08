Простий рецепт, як приготувати смачний вівсяномлинець на сніданок

Складно розраховувати на продуктивний і насичений день без поживного та смачного сніданку.
FoodOboz пропонує рецепт вівсяномлинця з шоколадом і бананом.
Відзначається, що у любителів здорового способу життя давно популярні різні варіації млинців з вівсянки. Якщо використовувати великі пластівці не швидкого приготування, то таке блюдо дійсно буде куди кориснішим за традиційні млинці.
Вегани теж можуть готувати вівсяномлин, замінивши яйця на банани, перемелене насіння з водою або крохмаль.
На приготування солодкого і смачного млинчика потрібно всього близько 20 хвилин, а заряд енергії дозволить добре себе почувати ще дуже довго.
Дивіться покроковий рецепт вівсяномлинця на сніданок з фото за цим посиланням.
Якщо ж Ви не прихильник здорового харчування, раніше FoodOboz публікував рецепт повноцінного, дуже ситного і смачного сніданку.
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