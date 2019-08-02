Простий рецепт, як приготувати смачний шоколадний торт

Немає більш простого і дієвого способу порадувати своїх рідних і близьких, ніж приготування для них смачного десерту, зокрема, смачного шоколадного торта "Спартак".
На OBOZREVATEL.Smak є прості покрокові інструкції, з якими ці приголомшливі ласощі можна приготувати менш ніж за годину.
Відзначається, що "Спартак" готується з шоколадом і медом, при цьому, він не складніший, ніж традиційний "Наполеон" або "Медовик", оскільки теж потрібно використовувати коржі і крем.
Всі інгредієнти для торта прості і доступні, але, незважаючи на це, блюдо виходить на диво ніжним і смачним.
Дивіться повний список необхідних продуктів і детальний рецепт приготування торта "Спартак" з медом за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak приводив рецепт приголомшливого чорно-білого торта "Зебра".
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