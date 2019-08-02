Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Простий рецепт, як приготувати смачний шоколадний торт

775 Читати матеріал російською

Немає більш простого і дієвого способу порадувати своїх рідних і близьких, ніж приготування для них смачного десерту, зокрема, смачного шоколадного торта "Спартак".

На OBOZREVATEL.Smak є прості покрокові інструкції, з якими ці приголомшливі ласощі можна приготувати менш ніж за годину.

Відзначається, що "Спартак" готується з шоколадом і медом, при цьому, він не складніший, ніж традиційний "Наполеон" або "Медовик", оскільки теж потрібно використовувати коржі і крем.

Всі інгредієнти для торта прості і доступні, але, незважаючи на це, блюдо виходить на диво ніжним і смачним.

Дивіться повний список необхідних продуктів і детальний рецепт приготування торта "Спартак" з медом за цим посиланням.

Простий рецепт, як приготувати смачний шоколадний торт

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak приводив рецепт приголомшливого чорно-білого торта "Зебра".

Також вас може зацікавити рецепт торта "Колібрі", на який потрібно всього близько 10 хвилин безпосередньої витрати часу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані