Простий рецепт вітамінного супу з кабачків та спаржі

Літо – ідеальний час для легких супів зі свіжих сезонних овочів!

SmakObozrevatel пропонує простий рецепт цієї страви, на приготування якого піде максимум півгодини вашого часу.

Отже, для кабачкової супу зі спаржею знадобляться: кабачок, спаржа, баклажан, селера помідори, і набір спецій.

Всі овочі потрібно нарізати соломкою і зварити, за бажанням додати готове лечо і томатну пасту.

Такий суп вважається дієтичним, оскыльки в ньому багато вітамінів, мікроелементів, необхідної для кишківника клітковини і немає жирних продуктів або пережарки.

Детальний рецепт цієї смачної овочевої страви шукайте за посиланням: Вітамінний суп з кабачків і спаржі.

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