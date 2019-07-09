Простий рецепт смачного салату з квасолею, який цілком замінить вечерю

Салат з квасолею, яйцями і крабовими паличками, - дуже смачне і ситне блюдо, яке готується кілька хвилин, але при цьому може замінити повноцінну вечерю.

Рецепт даної страви опублікувала блогер "Оля готує" на Яндекс.Дзен, повідомляє OBOZREVATEL.Smak.

Для приготування потрібно: 200 г крабових паличок, банка консервованої квасолі, один помідор, три яйця, заправка, зелень і спеції за смаком.

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Квасолю краще брати червону, ретельно промити, яйця і крабові палички порізати дрібними кубиками, помідор порізати як зручно.

Краще заправляти салат натуральними заправками, але підійде і магазинний майонез. Зелень, сіль і перець додати за смаком.

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