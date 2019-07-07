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Простий рецепт смачних смажених цукіні з часниковим соусом

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Влітку надзвичайно актуальна така закуска як цукіні з часниковим соусом (втім, для приготування можна використовувати і кабачки, - смак залишиться таким же вражаючим).

Відповідним рецептом на своєму каналі в YouTube поділилася Наталя Машика, повідомляє OBOZREVATEL.Smak.

Цікаво, що цукіні з часниковим соусом виходять пікантними, смачними як гарячими, так і охолодженими.

Простий рецепт смачних смажених цукіні з часниковим соусом

Для приготування страви потрібно: 3 штуки цукіні, чотири зубчики часнику, третина чашки борошна, олія, чайна ложка цукру, столова ложка 9% оцту, чверть чайної ложки кайенского перцю, сіль і перець за смаком.

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Простий рецепт смачних смажених цукіні з часниковим соусом

Варто зауважити, що для страви можна використовувати як цукіні, так і кабачки. Єдина умова, - овочі мають бути молодими, щоб не було необхідності вичищати з них середину.

Детально процес приготування цукіні з часниковим соусом дивіться на відео:

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував підбірку простих літніх салатів з баклажана, квасолі, огірка та інших сезонних продуктів.

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