Простий рецепт освіжаючого черешневого лимонаду

Немає нічого кращого в літню в спеку, ніж склянка холодного і ароматного напою з улюбленими сезонними ягодами – черешнями.

SmakOboz пропонує приготувати дуже простий і неймовірно смачний черешневий лимонад.

Черешневий лимонад

Складові:

- 100-300 грамів цукру (за смаком);

- 1 стакан гарячої води;

- 1 стакан черешні без кісточок;

- 1 склянка свіжого лимонного соку (4-6 лимонів);

- 4-6 склянок холодної води;

- кубики льоду.

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Спосіб приготування:

Лимонний сік, цукор і черешню залити склянкою гарячої води і збити в блендері до однорідної маси. Перелити в глечик, додати холодну воду і поставити на годину в холодильник. Подавати з льодом, скибочкою лимона або лайма, листочком м'яти і декількома цілими черешнями.

Черешневий лимонад

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