Простий рецепт освіжаючого черешневого лимонаду

Немає нічого кращого в літню в спеку, ніж склянка холодного і ароматного напою з улюбленими сезонними ягодами – черешнями.
SmakOboz пропонує приготувати дуже простий і неймовірно смачний черешневий лимонад.
Черешневий лимонад
Складові:
- 100-300 грамів цукру (за смаком);
- 1 стакан гарячої води;
- 1 стакан черешні без кісточок;
- 1 склянка свіжого лимонного соку (4-6 лимонів);
- 4-6 склянок холодної води;
- кубики льоду.
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Спосіб приготування:
Лимонний сік, цукор і черешню залити склянкою гарячої води і збити в блендері до однорідної маси. Перелити в глечик, додати холодну воду і поставити на годину в холодильник. Подавати з льодом, скибочкою лимона або лайма, листочком м'яти і декількома цілими черешнями.
Черешневий лимонад
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