Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Простий рецепт найсмачнішого святкового пирога з грибами

577
Читати матеріал російською

Смачний, ситний і рум'яний відкритий грибний пиріг – ідеальна страва для святкового столу або романтичної вечері.

Така домашня випічка готується дуже просто з мінімального набору інгредієнтів, при цьому результат завжди незмінний – чудовий пиріг не залишить нікого байдужим.

Подавати цю страву можна як в гарячому, так і в холодному вигляді. Особливий смак і соковитість йому надає пряна вершково-сирна заливка із зеленню.

У нашому рецепті використовуються печериці, але ви можете обрати інші гриби на свій смак, у будь-якому випадку – результат перевершить всі очікування!

Рецепт цієї страви читайте за посиланням: Пиріг з грибами.

Пиріг з грибами

Пиріг з грибами

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт кращого святкового салату з буряком і м'ясом.

Читайте також:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы