Простий рецепт найсмачнішого святкового пирога з грибами

Смачний, ситний і рум'яний відкритий грибний пиріг – ідеальна страва для святкового столу або романтичної вечері.

Така домашня випічка готується дуже просто з мінімального набору інгредієнтів, при цьому результат завжди незмінний – чудовий пиріг не залишить нікого байдужим.

Подавати цю страву можна як в гарячому, так і в холодному вигляді. Особливий смак і соковитість йому надає пряна вершково-сирна заливка із зеленню.

У нашому рецепті використовуються печериці, але ви можете обрати інші гриби на свій смак, у будь-якому випадку – результат перевершить всі очікування!

Рецепт цієї страви читайте за посиланням: Пиріг з грибами.

Пиріг з грибами

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт кращого святкового салату з буряком і м'ясом.

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