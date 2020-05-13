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Простий рецепт італійського шедевра: бискотті з журавлиною

2.1т
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OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з цікавими рецептами, які набули популярності в період карантину.

Сьогодні ми представляємо вашій увазі рецепт, яким в Instagram поділилася фуд-блогер Таня Нарута.

Простий рецепт італійського шедевра: бискотті з журавлиною

БІСКОТТІ З ЖУРАВЛИНОЮ

Інгрідієнти

  • вершкове масло - 40 гр,

  • яйця - 2 шт,

  • цукор - 120 гр,

  • борошно - 220 гр,

  • мигдаль - 100 гр,

  • солодка журавлина - 50 гр,

  • цедра одного апельсина,

  • цедра одного лимона,

  • розпушувач - 1 пачка.

Приготування

Збиваємо міксером яйця, цукор і масло до однорідної пишної консистенції. Додаємо цедру апельсина і лимона, перемішуємо. Вводимо борошно і розпушувач. Вийде густе липке тісто, всипаємо мигдаль і журавлину і ще раз перемішуємо. Загортаємо тісто в плівку і даємо йому відпочити в холодильнику протягом 40 хвилин.

Відпочиле тісто дістаємо з холодильника, ділимо на дві частини і формуємо два батона. Розігріваємо духовку до 180 градусів, а деко застиляємо пергаментним папером, на якиц викладаємо батони тіста. Випікаємо близько 20-25 хвилин. Як тільки-но вони почнуть твердішати, виймаємо, даємо трохи охолонути і розрізаємо навскоси товщиною близько 1-1,5 см. Знову відправляємо печиво в духовку, але вже на 10-15 хвилин. Дістаємо з духовки і даємо повністю охолонути.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування
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