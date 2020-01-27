Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Простий рецепт чудової запіканки з фаршем

243
Читати матеріал російською

Не витрачаючи багато часу і зусиль можна приготувати казково смачну запіканку з м'ясом.

FoodOboz пропонує рецепт найпростішої запіканки з свинячого фаршу і відварених макаронів під сиром.

Це універсальне блюдо підходить на сніданок, обід або вечерю.

Особливий смак і аромат запіканці надають яєчна заливка і апетитна сирна скоринка зверху.

Як приготувати таку запіканку, дивіться в нашому детальному рецепті за цим посиланням.

Запіканка з макаронів і фаршу

Запіканка з макаронів і фаршу

Читайте також:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы