Простий рецепт чудової запіканки з фаршем

Не витрачаючи багато часу і зусиль можна приготувати казково смачну запіканку з м'ясом.
FoodOboz пропонує рецепт найпростішої запіканки з свинячого фаршу і відварених макаронів під сиром.
Це універсальне блюдо підходить на сніданок, обід або вечерю.
Особливий смак і аромат запіканці надають яєчна заливка і апетитна сирна скоринка зверху.
Як приготувати таку запіканку, дивіться в нашому детальному рецепті за цим посиланням.
Запіканка з макаронів і фаршу
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