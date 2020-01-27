Простий рецепт чудової запіканки з фаршем

Не витрачаючи багато часу і зусиль можна приготувати казково смачну запіканку з м'ясом.

FoodOboz пропонує рецепт найпростішої запіканки з свинячого фаршу і відварених макаронів під сиром.

Це універсальне блюдо підходить на сніданок, обід або вечерю.

Особливий смак і аромат запіканці надають яєчна заливка і апетитна сирна скоринка зверху.

Як приготувати таку запіканку, дивіться в нашому детальному рецепті за цим посиланням .

Запіканка з макаронів і фаршу

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