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Простий рецепт чудової татарської страви з м'ясом на обід і вечерю

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Традиційна м'ясна татарська страва називається "Азу", і готується з баранини або яловичини з додаванням овочів і спецій.

Щоб Азу вийшло особливо смачним, м'ясо, нарізане соломкою, потрібно спочатку підсмажити до рум'яної скоринки, а вже після цього тушкувати.

Обов'язковою інгредієнтом Азу є солоні огірки, які надають м'ясу особливого незабутнього смаку.

Є версія, що назва страви походить від татарського слова "аздик", яке означає "їжа". Також допускається, що слово "азу" є перським, і перевести його можна словосполученням "шматочки м'яса".

Як приготувати таку ситну татарську страву, читайте в рецепті від FoodOboz за посиланням: Азу з яловичини.

Азу з яловичини.

Азу з яловичини.

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