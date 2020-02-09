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Простий рецепт чудової французької страви з фаршем

6.6т
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Французька кухня славиться своєю вишуканістю і витонченістю і гратен - одна з її родзинок.

Відомі страви з віковою історією доведені французами до досконалості і давно користуються популярністю в усьому світі.

FoodOboz пропонує вашій увазі найпоширенішу страву – гратен з м'ясним фаршем і картоплею.

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З простих продуктів виходить дуже смачний, ситний гратен з рум'яною скоринкою, який можна подавати на обід і вечерю. Також така нескладна закуска прекрасно впишеться в святкове меню.

Як приготувати цей шедевр французької кухні, читайте в нашому покроковому рецепті за цим посиланням: М'ясний гратен.

м'ясний гратен

м'ясний гратен

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