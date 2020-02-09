Простий рецепт чудової французької страви з фаршем

Французька кухня славиться своєю вишуканістю і витонченістю і гратен - одна з її родзинок.
Відомі страви з віковою історією доведені французами до досконалості і давно користуються популярністю в усьому світі.
FoodOboz пропонує вашій увазі найпоширенішу страву – гратен з м'ясним фаршем і картоплею.
З простих продуктів виходить дуже смачний, ситний гратен з рум'яною скоринкою, який можна подавати на обід і вечерю. Також така нескладна закуска прекрасно впишеться в святкове меню.
Як приготувати цей шедевр французької кухні, читайте в нашому покроковому рецепті за цим посиланням: М'ясний гратен.
м'ясний гратен
Дивіться також:
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!