Простий і корисний весняний салат з черемшею

Останні зимові дні і початок весни завжди є тим часом, коли хочеться урізноманітнити раціон природними продуктами і зеленню.

Саме салат з черемшею тут приходить на виручку, за це його так любили наші прабабусі.

Варто зазначити, що рецепт цієї найпростішої страви не змінювався століттями.

У листі черемші міститься "ударна доза" вітаміну С, а також ефірні масла і фітонциди. Тому її споживання в їжу позитивно впливає на імунітет людини.

Основу корисної дії свіжої черемші приписують сірковмісному ефірному маслу, яке має виражену антибактеріальну дію.

Тому салат з черемшею - це не просто смачна страва, а ще й дуже корисна!

FoodOboz пропонує приготувати його за перевіреним рецептом, який доступний за посиланням: Салат з яйцем і черемшею .

Салат з яйцем і черемшею

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