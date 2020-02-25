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Простий і корисний весняний салат з черемшею

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Останні зимові дні і початок весни завжди є тим часом, коли хочеться урізноманітнити раціон природними продуктами і зеленню.

Саме салат з черемшею тут приходить на виручку, за це його так любили наші прабабусі.

Варто зазначити, що рецепт цієї найпростішої страви не змінювався століттями.

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У листі черемші міститься "ударна доза" вітаміну С, а також ефірні масла і фітонциди. Тому її споживання в їжу позитивно впливає на імунітет людини.

Основу корисної дії свіжої черемші приписують сірковмісному ефірному маслу, яке має виражену антибактеріальну дію.

Тому салат з черемшею - це не просто смачна страва, а ще й дуже корисна!

FoodOboz пропонує приготувати його за перевіреним рецептом, який доступний за посиланням: Салат з яйцем і черемшею.

Салат з яйцем і черемшею

Салат з яйцем і черемшею

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рецепти
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салат їжа
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