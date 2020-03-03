Простий і дуже смачний салат з ананасом до свята

Коли хочеться порадувати себе і близьких дуже смачним святковим салатом, але часу на довгі приготування немає, на виручку приходить салат відомий під назвою "Хвилинка".

Ця швидка страва виходить смачною завдяки дуже вдалому поєднанню шинки, сиру і консервованих ананасів.

Всього три інгредієнти, які не потрібно заздалегідь варити/смажити/тушкувати, а також соус з часником – і красива і апетитна святкова закуска готова.

Для страви підійдуть будь-які консервовані ананаси.

Спробуйте цей швидкий ситний салат, і він обов'язково стане одним з ваших улюблених. Читайте його рецепт за посиланням: Салат "Хвилинка" з ананасами та шинкою.

Салат "Хвилинка" з ананасами та шинкою

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