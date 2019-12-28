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Прості смачні салати на Новий 2020 рік: рецепти з фото

1.1т
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Якщо хочеться накрити добрий святковий стіл до Нового року, але при цьому не витрачати багато зусиль, на виручку прийдуть прості салати.

FoodOboz пропонує добірку покрокових рецептів з фото процесу приготування.

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Рецепт простого, але дуже смачного десерту на свято і кожен день

Практично всі салати передбачають просто нарізку і змішування інгредієнтів з декоруванням самої страви, але навіть якщо якісь продукти треба додатково приготувати заздалегідь, це не завдасть проблем, якщо наперед визначитися з меню.

Серед простих шарових салатів можна згадати такі рецепти як:

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Крім того, завжди можна доповнити будь-який "заїжджений" рецепт "родзинкою", щоб блюдо показало себе зовсім з іншого боку - наприклад, приготувати салат Олів'є з кальмарами або салат "Цезар" з сухариками і куркою.

Якщо ж Ви хочете вразити гостей і домашніх оригінальним новорічним меню, можете спробувати скористатися нашими рецептами, щоб приготувати салат:

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував підбірку відмінних варіантів гарячих страв на Новий рік 2020.

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