Прості і ситні блюда на свято: незвичайні рецепти, які здивують гостей

У літню пору року куди як частіше влаштовують різномасті вечірки і свята, в зв'язку з чим актуальні рецепти страв, якими можна нагодувати відразу багато людей.

Добірку таких страв від шеф-кухарів надали на NBC News.

Відзначається, що перш за все роблять упор на стравах, які мають досить велику енергетичну цінність і смакові якості, але не вимагають при цьому великої затрати сил і часу на приготування.

Зокрема, це стосується різномастих салатів з м'ясом, яйцями, бобовими, - дивіться на OBOZREVATEL.Smak, як приготувати салат з квасолею і куркою, або ж теплий салат з телятиною.

На випадок, якщо хтось в компанії стежить за своєю фігурою або має проблеми зі здоров'ям, краще завбачливо приготувати салат з авокадо, це займе всього 15 хвилин.

Крім того, актуальні і м'ясні страви. Серед них можна відзначити такі як м'ясо по-французьки і м'ясний рулет, - готувати їх порівняно нескладно, але насичують вони надовго.

Відмінним вибором є і овочеве рагу з м'ясом. При малих витратах часу на приготування, блюдо універсально, подобається всім і при правильному приготуванні має гарний вигляд.

Звичайно ж, на будь-якій вечірці мають бути десерти, - завжди вдалим варіантом є еклери, перед ними просто неможливо встояти.

Не забудьте і про напої. Раніше публікувалася відмінна добірка рецептів приготування лимонадів на будь-який смак, - особливо цікавими варіантами є імбирний і апельсиновий з м'ятою.

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