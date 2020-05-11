Прорив в дієтології: картопля корисна людям із зайвою вагою

Сьогодні не можна однозначно стверджувати, що картопля шкідлива через високу калорійність і її потрібно виключити з раціону

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написала лікар-дієтолог Олена Юдіна.

"Почнемо спростовувати міф про те, що картопля шкідлива для фігури і її необхідно терміново виключити з раціону харчування. Картопля навпаки корисна людям із зайвою вагою. І почну з того, що страшна не сама картопля, а те, як ми її готуємо і чим заправляємо", - сказала дієтолог, зазначивши при цьому, що найнебезпечніші способи приготування - це смаження на сковорідці в олії або жирі і приготування у фритюрі.

При таких обробках крохмаль, що міститься в картоплі, перетворюється на шкідливі вуглеводи.

"Виходить, що при неправильній термообробці картоплі наш організм реагує на неї, як на солодке і борошняне. Тому в крові відразу ж піднімається рівень глюкози, і підшлункова залоза виділяє одночасно багато інсуліну, щоб розщепити її. І якщо це буде тривати досить часто, незабаром може розвинутися інсулінова резистентність, яка веде до появи діабету", - зазначила дієтолог.

Картоплю треба відварювати в шкірці, готувати на парі або запікати в духовці. Тоді вона принесе максимальну користь для нашого організму.

Дієтолог також зазначила корисні властивості картоплі:

покращує травлення;

знижує рівень холестерину;

є профілактикою серцево-судинних захворювань;

профілактикою онкозахворювань;

зміцнює імунну систему;

зменшує зовнішні прояви старішання;

покращує кровообіг;

знижує артеріальний тиск;

підтримання балансу рідини в організмі.

За словами Юдіної, саме тому картопля настільки необхідна спортсменам, дітям і вагітним жінкам, яким потрібні великі запаси енергії для активного дня.

Хімічний склад картоплі (на 100 г)

вода - 76 г,

білки - 2 г,

вуглеводи - 18 г (в т.ч. моно- і дисахариди - 1.2 г),

харчові волокна (клітковина) - 1 г,

пектини - 0,7 г,

органічні кислоти - 0,2 г,

зола - 1,1 м

Вітаміни

вітамін А (бета-каротин) - 0,02 мг,

вітамін В1 (тіамін) - 0,09 мг,

вітамін В2 (рибофлавін) - 0.05 мг,

ніацин (вітамін В3 або вітамін РР) - 1,3 мг,

холін (вітамін В4) - 13 мг,

вітамін В5 (пантотенова кислота) - 0.32 мг,

вітамін В6 (піридоксин) - 0.25 мг,

фолієва кислота (вітамін В9) - 10-16 мкг,

вітамін С (аскорбінова кислота) - 15 мг,

вітамін К (філлохинон) - 2,1 мкг.

Макро - і мікроелементи

калій - 460 мг,

кальцій - 10 мг,

магній - 20 мг,

натрій - 28 мг,

фосфор - 56 мг,

залізо - 0,9 мг,

кобальт - 5 мкг,

марганець - 170 мкг,

мідь – 140 мкг,

молібден - 8 мкг,

селен - 0,4 мкг,

фтор - 30 мкг,

цинк - 0,36 мг.

Калорійність картоплі (на 100 г) становить в середньому близько 80 ккал.

"Тепер, сподіваюся, ви зрозуміли, як помилялися, виключивши картоплю зі свого раціону харчування. Крохмаль - один з головних постачальників вуглеводів з картоплі - це його найбільше бояться ті, хто хочуть схуднути. Однак, чомусь забувають, що вуглеводи картоплі добре впливають на травлення і знижують рівень "шкідливого" холестерину. Щоправда, це стосується "молодої" картоплі. В картоплі містяться ще й такі корисні речовини, як регулятори обміну жирів, завдяки їм досить калорійна картопля не відкладається у вигляді зайвих кілограмів, якщо тільки не поливати її жирними соусами, не переїдати, і їсти виключно на обід, а не на вечерю", - зазначила лікар.

Дієтолог також нагадала, що в складі картоплі присутні речовини, що називаються "кокоамінами". Вони здатні знижувати артеріальний тиск. Ось тільки готувати картоплю рекомендується на парі, інакше ці речовини гинуть.

Крім того, картопля містить самий повноцінний рослинний білок за амінокислотним складом з усіх рослинних продуктів.

За словами дієтолога, все це говорить про те, що картопля - дуже цінний продукт харчування, який варто включити до свого раціону.

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