Приголомшливе сирне суфле за 12 хвилин: простий рецерт з фото

Сирне суфле вважається непростою і примхливою стравою, однак, якщо навчитися її правильно готувати, вона може стати улюбленим частуванням в репертуарі.

Відповідним рецептом поділилася Фелісіті Клоук, повідомляє The Guardian.

Відзначається, що потрібно 300 мл молока, 100 г швейцарського сиру Грюйер (можна замінити), 50 г пармезану, 40 г вершкового масла (і ще трохи для змащування), 40 г борошна, 20 г панірувальних крихт, 4 великих яйця, половину чайної ложки порошку гірчиці, сіль і перець за смаком.

Цього вистачить для приготування шести порцій сирного суфле, при цьому, безпосередньо приготування займе всього 12 хвилин, в той час як разом з підготовкою продуктів цей час збільшиться максимум до півгодини.

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Духовку треба розігріти до 200 градусів, закип'ятити чайник, розм'якшити додаткове масло, змастити їм формочки, після чого посипати їх паніруванням, перевернути, щоб обсипалася зайве, і поставити в холодильник.

Основу суфле складає білий соус, для якого треба розтопити в каструлі вершкове масло, після чого додати туди борошно, ще кілька хвилин варити, помішуючи, поки суміш стане гарячою (але ще не змінить колір), після чого збити її з молоком, зробивши з неї гладку пасту.

Знову нагрів соус, потрібно варити його на слабкому вогні, поки він не стане густим, але ще рідким, після чого відставити його остигати. Його температура повинна бути такою, щоб він розплавив сир, але не зварював яєчні жовтки.

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Каструлю потрібно наповнити окропом і поставити в духовку, - так вийде водяна баня, яка не дасть суфле перегрітися, допоможе йому залишитися м'яким і заварним.

Потрібно відділити від яєць білки, помістити їх в окрему миску, в теплий соус додати гірчичний порошок, більшу частину тертого сиру, змішати все, щоб соус розплавив сир, помішувати до однорідної консистенції, після чого додати жовтки і решту сиру.

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Яєчні білки круто збити з сіллю, - повітря в них допоможе суфле піднятися.

Білки після цього акуратно змішати з соусом і розподілити по формах, випікати 8-12 хвилин до золотистого кольору, після чого негайно подавати на стіл.

За бажанням, в рецепт можна додавати шинку, лосось, гриби, спаржу, шпинат, зелену цибулю, салат, копчене м'ясо.

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