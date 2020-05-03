Переддіабет: лікар розповів, як позбутися залежності від вуглеводів

При правильно складеному раціоні можна позбутися залежності від вуглеводів і допомогти собі при преддіабеті без метаформіну.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила дієтологиня Світлана Скосарь.

Вона зазначила, що вуглеводи – обов'язкова частина здорового раціону, їх кількість має становити 45-60% від загальної кількості енергії за добу. Але з цієї кількості лише 5-10% припадає на прості вуглеводи.

"Як показує практика, те, що люди називають залежністю від вуглеводів, сигналізує про те, що в раціоні не вистачає чогось, наприклад, білка або якихось інших макро- або мікроелементів", – наголосила Скосарь, нагадавши при цьому, що, можливо, варто переглянути свій раціон у більш якісний бік.

За словами лікарки при переддіабеті необхідно знизити вагу на 5-10% від вихідного. Тобто якщо вага людини 100 кг, то для зниження ризиків достатньо схуднути на 5-10 кг.

Також дієтологиня зазначила, що необхідно замінити численні перекушування на мінімум два, а краще три-чотири повноцінних прийоми їжі. Між ними допускається ще один-два перекуси, щоб не було суворих заборон.

"Що таке повноцінні прийоми їжі? Повноцінні прийоми їжі складаються з: білка (м'ясо, риба, яйця, сир, горіхи, соя, бобові й т.інд.), вуглеводів (крупи, злаки, хліб, бобові, овочі, фрукти, картопля й т.ін.), жирів, переважно за рахунок ненасичених: морська жирна риба, горіхи, насіння, насіння льону, оливки, маслини, а також оливкова, лляна олії й т.ін", – наголосила лікарка.

Також дієтологиня відзначила важливість рухової активності, нагадавши при цьому, що при діабеті основна проблема полягає в тому, що клітини стають нечутливими до інсуліну, і цукор у крові підвищується.

"Обирайте будь-які приємні і можливі за станом здоров'я способи фізичної активності: ходьба, плавання, зарядка, йога, танці", – зазначила Скосарь, наголосивши, що рекомендації носять ознайомчий характер і не замінюють консультацію лікаря.

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