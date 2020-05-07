Правильне харчування: названо 15 звичок здорової людини

Епідемія коронавірусу змусила багатьох залишатися вдома. Беручи до уваги зростаючу кількість днів карантину, важко знайти оптимальний спосіб керування своїми емоціями і завданнями.

Однак, з іншого боку, з'явилося більше часу для нових ідей, експериментів і цілей, в тому числі пов'язаних з їжею, здоров'ям і зовнішнім виглядом.

OBOZREVATEL за сприяння dietistasnutricionistas.es пропонує ознайомитися з 15 корисними звичками, які допоможуть поліпшити ваше харчування.

1. Готуйте самостійно

Відмовтеся від оброблених і попередньо приготованих продуктів. Вони дуже калорійні, містять багато солі та дають менше вітамінів і мінералів, ніж свіжі продукти або домашні страви.

2. Зміцніть імунну систему

Включіть у свій раціон фрукти. Вони забезпечують організм вітамінами, мінералами, клітковиною та антиоксидантами. Важливо вживати їх щодня, щоб підтримувати імунну систему здоровою і сильною. Ви можете їсти їх окремо, у вигляді фруктового салату, а також змішаними з невеликою кількістю молочних продуктів, розтопленого шоколаду або фруктового соусу.

3. Їжте здоровий сніданок кожного дня

Сніданок – це дуже важливий прийом їжі, яким багато хто нехтує. Включіть в нього багаті та корисні продукти, такі як: тост із цільнозернового хліба, пластівці з низьким вмістом цукру, молочні продукти, шматочок фруктів, млинці, домашнє печиво або бісквіт, приготований самостійно. Існує безліч варіантів, тому оберіть той, який вам найбільше подобається.

4. Насичуйте організм овочами

Додайте овочі в свої основні страви: запечені, тушковані, парові або сирі. Також їх можна використовувати в салатах, супах або пюре. При цьому важливо пам'ятати про харчову цінність цієї групи продуктів. Овочі є важливим джерелом вітамінів, мінералів і клітковини, корисної для задоволення апетиту і запобігання непотрібного споживання інших продуктів.

5. Їжте цільнозернові продукти

Йдеться про хліб, рис, макарони і борошно. Щоденне споживання таких продуктів допомагає контролювати вагу, а також може запобігти серцево-судинним патологіям, раку і діабету 2 типу.

6. Зменшіть додавання цукру або виключіть його повністю зі свого раціону

Дотримуйтесь нових тенденцій і видаліть цукор зі свого раціону. Потроху ви звикнете до гіркого смаку, який може бути присутнім в йогурті, каві, настоянках, чистому шоколаді або тих продуктах, в які додаєте цукор без необхідності. Також можна замінити його підсолоджувачем, щоб поступово звикати до натурального смаку їжі.

7. Пийте більше води

Зволоження має важливе значення для здоров'я. Пийте від 6 до 8 склянок води на день, уникаючи вживання солодких або підсолоджених напоїв, фруктових соків і алкоголю. Вода повинна бути основною рідиною вашої гідратації. Також рекомендуються трав'яні чаї і бульйони (м'ясні та рибні), оскільки вони допомагають зберігати тіло добре зволоженим.

8. Тримайте свої кістки здоровими і міцними завдяки кальцію

Кальцій є одним з найпоширеніших елементів людського організму, і якщо його не вистачає, ви можете страждати від такого захворювання, як остеопороз. Додайте його в свій раціон у вигляді молочних продуктів, овочевих напоїв або заквасок, збагачених кальцієм (без додавання цукру). Також кальцій міститься в бобових, горіхах, цільнозернових продуктах, консервованій рибі (сардинах), овочах (броколі, шпинаті або капусті) і фруктах (апельсинах або сушеному інжирі).

9. Використовуйте оливкову олію в якості основного корисного жиру

Оливкова олія приносить користь для здоров'я, особливо завдяки своїй захисній дії проти серцево-судинних захворювань і раку товстої кишки. Вона допомагає контролювати рівень холестерину, а також може бути корисною при схудненні. Варіанти додавання її в раціон нескінченні: наприклад, з тостами на сніданок, для заправки салатів або приготування їжі.

10. Додавайте до своїх страв спеції та приправи

Ви можете додавати приправи і спеції, щоб надавати незабутнього смаку своїм стравам. Готуйте, наприклад, з часником або цибулею, а також використовуйте корицю, лимон, гірчицю, солодку або пряну паприку, чорний перець, оцет, лавровий лист, орегано, базилік, кмин, куркуму або карі. Крім того, це допоможе зменшити споживання солі.

11. Вибирайте здорові закуски і пропускайте нездорові жири

Уникайте вживання оброблених продуктів з великою кількістю транс-жирів. Вибирайте в якості закуски фрукти, сирі овочі або цільнозернові продукти з овочевими паштетами або гуакамоле. Також серед гарних варіантів можна виділити солоні огірки, жменю горіхів, хліб з невеликою кількістю свіжого сиру, йогурт або домашнє печиво.

12. Включіть у свій раціон корисні жири

Важлива не просто кількість жиру, який ми споживаємо, а і якість. Включіть у свій раціон такі продукти, як смажені або сирі горіхи (несолоні), блакитну рибу (лосось або тунець), насіння і авокадо. Вони багаті поліненасиченими жирними кислотами, які захищають від атеросклерозу, знижують ризик серцево-судинних та цереброваскулярних хвороб.

13. Зменшіть споживання червоного м'яса і ковбас

Червоне і перероблене м'ясо містить в більшій чи меншій мірі ряд з'єднань, споживання яких пов'язане з ризиком розвитку різних хронічних, серцево-судинних захворювань і раку. Тому необхідно зменшити його кількість в своєму раціоні і збільшити споживання білого м'яса (курка або індичка), пісної риби (хек, камбала або тріска) і рослинних білків (текстурована соя, сейтан або тофу).

14. Віддавайте пріоритет здоровим кулінарним методам

Зменшіть кількість смажених страв, віддаючи перевагу тушкуванню, запіканню в духовці, приготуванню на пару або на грилі.

15. Приготуйте свої власні корисні соуси

Забудьте про міфічне тріо: кетчуп, гірчиця і майонез, якщо тільки вони не домашні. Варіанти здорового соусу практично безмежні. Можна приготувати натуральний томатний або овочевий соус, домашній майонез, гірчицю, гуакамоле, хумус, соус тар-тар, грибний, сирний і т.д.

Намагайтеся піклуватися про своє харчування, дотримуючись здорових звичок!

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