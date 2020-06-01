Правильна кава на 15 % знижує ризик смерті від будь-якої причини

Вчені з Гетерборгского університету встановили, що спосіб приготування кави може впливати на ризик виникнення серцевих нападів і тривалість життя.

Під час проведення дослідження шведські фахівці оцінили вплив вживання фільтрованої і нефільтрованої кави на здоров'я серця. До цього було визначено, що кава може підвищувати рівень загального холестерину і рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ). Надалі були ідентифіковані компоненти кави, які відповідають за цей ефект – дітерпени кахвеол і кафестол.

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Останні дослідження показали, що ці небезпечні речовини можуть бути видалені з напою за допомогою фільтру. Так, порція нефільтрованої завареної кави містить приблизно в 30 разів більше кахвеола і кафестола в порівнянні з фільтрованою кавою, пише Kedem.

Шведські вчені вивчили кавові пристрасті 508 747 чоловіків і жінок і з'ясували, що вживання фільтрованої кави приносить велику користь здоров'ю, ніж повна відмова від цього напою. Так, вживання фільтр-кави на 15 % знижує ризик смерті від будь-якої причини. Ризик померти від серцево-судинних захворювань у людей, що вживають фільтровану каву, на 12 відсотків менше у чоловіків і на 20% – у жінок в порівнянні з відсутністю цього напою в раціоні.

На думку фахівців, такий сприятливий ефект спостерігається при щоденному вживанні від однієї до чотирьох чашок кави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, авокадо, чорний хліб, печінка тріски, капуста і ряд інших продуктів покращують роботу серцево-судинної системи і сприяють збільшенню тривалості життя.